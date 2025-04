¿Qué piensa González Iñárritu de la posibilidad de Mundial de Clubes para el América?

Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del América, aseguró que el Mundial de Clubes es una posibilidad, aunque no hay nada oficial y el equipo se concentra en el tetracampeonato de Liga MX.

"Esa posibilidad la tomamos como algo secundario, porque no sabemos oficialmente. Ya había hasta fechas ahí que no sé ni quién las puso. Hasta que no venga algo oficial y realmente sea una posibilidad, no podemos desviarnos y desconcentrarnos en esa parte de esa posibilidad", dijo para TUDN tras participar en el 2025 de Sports Summit.

"Nosotros pensamos en la Liguilla. Si existe esa posibilidad nosotros tenemos que ser respetuosos con los tiempos de TAS, respetuosos con la FIFA, con sus reglamentos, estatutos, lineamentos, que es la institución que manda a nivel mundial. Hoy no quiero meterme en ese tema porque es un tema que no vamos a llegar a nada ahorita la verdad, pero ahorita estamos concentrados en el Tetracampeonato, en recuperar a los jugadores y en estar lo mejor preparados".

El León fue excluido del Mundial de Clubes por la multipropiedad de Grupo Pachuca, y la FIFA considera un partido entre las Águilas, el mejor del ránking de Concacaf al terminar 2024, y el LAFC, subcampeón de Concacaf en 2023.

En redes sociales circuló que el partido sería el 21 o 28 de mayo, dependiendo de hasta dónde llegue el América en la Liguilla del Clausura 2025.