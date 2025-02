Polémica entrevista de David Faitelson con Cruz Azul

Hace algunas semanas David Faitelson comenzó un programa en redes sociales donde atiende a los comentarios de sus "haters" o detractores, y uno de los temas más recurrentes es la entrevista que realizó con el exdirectivo Billy Álvarez, por la cual ha recibido mensajes directos e indirectos de que podría ir a la cárcel, ya que en aquel entonces el entrevistado estaba prófugo de la justicia.

Este domingo, acompañado por el famoso conductor y comediante Burro Van Rankin, el periodista deportivo fue cuestionado nuevamente por su supuesta relación con Álvarez y otros directivos del Cruz Azul como Eder Velázquez y Gilberto Palafox.

Con tranquilidad, Faitelson respondió la pregunta donde aseguró que tenía amistad con Velázquez, aunque terminó por criticar a la Máquina.

"Mi relación con Eder Velázquez era una relación de amigos, lamentablemente se descompuso porque yo soy periodista y él tiene un puesto de directivo en Cruz Azul y no le gustó que criticara a Cruz Azul", comenzó a explicar Faitelson.

Además, señaló la ruptura que hubo cuando sucedió dicha entrevista con Álvarez.

"Se molestó mucho cuando yo entrevisté a Billy Álvarez, pero Billy Álvarez no es amigo, nunca me ha dado nada más que entrevistas. Me pareció interesante entrevistarlo cuando era prófugo de la entrevista" sentenció.

Finalmente, el conductor de Televisa reveló que "me mandaron amenazas desde allá de gente de Cruz Azul diciendo que iba a ir a la cárcel y yo estoy listo para si la ley pide algo que ver conmigo, no tengo problemas en explicar que le pedí al abogado de Billy Álvarez una entrevista porque me interesaba la carrera de Billy más allá de lo que fue en Cruz Azul. Yo no defiendo a Billy, fui a entrevistarlo y nada más".

¿QUÉ PASÓ CON BILLY ÁLVAREZ?

El pasado jueves 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Guillermo "Billy" Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, en consecuencia de los cargos en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicha detención se logró después de cinco años de estar prófugo, tiempo en el que la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) lo buscaba entre 196 países.

En 2023, en medio de esta persecución legal, Álvarez llevó a cabo una entrevista con Faitelson donde aseguró que "soy inocente de todo lo que se me imputa. Esto es un malentendido".