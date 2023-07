No sabía lo que era bueno y lo que era malo.- Alexis Vega

"Entré en razón, tengo que ser lo más profesional de aquí a lo que me reste de carrera.

Ahora ya estoy llegando más temprano (al entrenamiento) para tratarme de la mejor manera, soy de los últimos que me quedo en el gimnasio realizando trabajos específicos para fortalecer y es eso lo que me va a ayudar muchísimo para seguir mejorando", comentó Alexis Vega en TUDN.

"Lo estaba platicando con mi representante y con mi esposa, que llevaba ya tiempo sin hacer alguna tontería, cuando llegué era un poco más inmaduro, tenía 21 años, no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Ahora ya sabes de lo que se trata, no solo es ser jugador dos horas, por fuera tienes que serlo de la misma manera", agregó.

"Cuando llegó Pauno me dio ese rol de ser líder del equipo y ningún otro técnico me había tomado de esa manera. Me ha regañado bastante y me ha llamado la atención cuando llegaba un minuto tarde a la charla o a la comida, él me cambió esos hábitos y me dijo que un líder tiene que dar un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha. Ya tuve un paso malo donde tuve muchos errores, pero ahora quiero corregirlos y hacerlo de la mejor manera", apuntó Alexis Vega.