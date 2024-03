Alan Mozo revela la razón por la que Jaime Lozano no lo convocó

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Lozano presentó esta semana la lista de los jugadores convocados a la Selección Mexicana para los juegos de la Nations League de Concacaf, donde sorprendió que Alan Mozo no aparezca tomando en cuenta el nivel que muestra en la cancha con Chivas.

El futbolista de Guadalajara comentó cuál cree que es la razón por la que el ´Jimmy´ no lo contempla.

"Algo me hace falta, es de gustos", expresó Mozo en entrevista a Azteca Deportes.

Alan dejó claro que no se desanima por no estar en la Selección Mexicana, al contrario, se compromete a seguir entregándose por Chivas y sabe que la convocatoria podría llegar.

"Yo sigo haciendo mi trabajo estoy feliz estando aquí, Guadalajara representa a un país.Cada oportunidad que tengo intento dar mi máximo, estoy seguro que eso inconscientemente aprieta a los que están en esa lista de 60 de 23 jugadores, ese es mi granito de arena", analizó el futbolista.

Mozo descartó que el no estar en la Selección Mexicana sea por algún conflicto con Jaime Lozano.

"No tuve, ni tengo ningún problema con Jaime, lo conozco, me tocó cuatro años estar con él en el preolímpico, no tengo ningún problema sé todos los chismes que han salido, pero no me envuelto", expresó el lateral rojiblanco.

Aunque el jugador mexicano reconoció que sí tiene como objetivo trabajar para portar el jersey de México.

"Me encantaría volver a representar mi país, (ahora) estoy feliz representado todo lo que significa Chivas", sentenció.