Revira 'Tuca' Ferretti al 'Chucky' Lozano

"Creo que son situaciones normales ustedes tienen que hacer su trabajo, opinar. ¿Influye en la afición? Sí, hay un porcentaje que sí. Si el aficionado no tiene un criterio adecuado se puede dejar influenciar", sentenció el técnico celeste.

"Ahora, cuando ustedes hacen comentarios positivos, ¿qué pasa?, ahí si me siento muy bien con ustedes. Y cuando viene la crítica, pues los quiero golpear; me alaban, son mis amigos, me critican, son mis enemigos, entonces como que no está bien la ecuación", criticó.