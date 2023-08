Aguirre explota contra LaLiga por sus "innovaciones"

El mexicano no dudó y se mostró molesto por el ingreso de las cámaras de televisión a los vestuarios, una medida que consideró tomada por dinero y buscando imitar a la Kings League.

"Opino como (Unai) Simón con respecto a las cámaras. No todo vale con dinero y hay que priorizar cosas. Antes el ejemplo era la Premier League, ahora estamos en lo que hace la Kings League", comentó.

Aguirre, quien inició con un empate su participación en el torneo ibérico, agregó que otra medida que puede generar controversia es la del tiempo agregado.

Asegurando que en ese sentido siempre estará de acuerdo con el tiempo para jugar los 45 minutos reglamentarios.

"Me gusta que se jueguen 45 minutos y no 36 fingiendo faltas, calambres, pérdidas de tiempo en los saques del portero. Está muy bien para acabar con esas cosas, pero hay que ser prudentes. Antes existía la regla de 30 segundos por cada cambio, pero no se aplicaba", finalizó.