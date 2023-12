Acapara Chivas reflectores

Guadalajara, Jalisco

Los anuncios abruptos eran la especialidad en las Chivas de la era Vergara.

La noticia de la renuncia de Veljko Paunovic al timón de las Chivas le robó los reflectores a la Final de la Liga MX entre Tigres y América.

Sin embargo, no es la primera vez que Chivas acapara la atención en una Final de la Liga MX.

El 2 de diciembre de 2012, cuando Toluca y Xolos se disputaban el trofeo de campeón en la Final del Apertura 2012, se dio a conocer que Johan Cruyff (QEPD) quedaba fuera en sus funciones como asesor del Club Guadalajara, mediante una explicación escueta.

"El Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. ha decidido dar por terminada la contratación de servicios y asesoría con la empresa del Sr. Johan Cruyff. Lo anterior, en virtud de no haber alcanzado los resultados y objetivos que se habían establecido desde el inicio de la relación contractual", señalaba de entrada el comunicado.

Lo extraño del rompimiento era la aclaración de no lograr "los resultados y objetivos establecidos", cuando desde la presentación de Johan Cruyff, el 23 de febrero, se había advertido que era un proyecto a largo plazo que debía rendir sus frutos en tres años.

La punta de lanza del proyecto de Johan Cruyff era el técnico que él propuso para el primer equipo, John Van´t Schip (actual técnico del Ajax de los Países Bajos), y que, en el Apertura 2012 clasificó a Chivas a la Liguilla con 23 puntos, pero que fue eliminado al perder con Toluca 2-1 en la Ida de los Cuartos de Final y 3-1 en la Vuelta para un marcador Global de escándalo de 5-2.

Lo cierto es que a través de los meses se registraron algunos episodios que desgastaron rápidamente la relación entre Johan Cruyff y el entonces propietario de Chivas, Jorge Vergara (QEPD), ya que la ex figura de la Selección de Países Bajos había hecho duras críticas a la supuesta grandeza del Club Guadalajara.

"Todo el mundo dice, ´no, es que el prestigio de Chivas´, coño, en mi juicio y en resultados, Chivas no tiene prestigio, si sólo tienes un título en 10 años o cuantos sean, no puedes decir, ´nosotros vivimos de títulos´; no, eso es una absurdez. Vamos a poner los pies en el suelo y analícenlo", dijo Johan Cruyff en una entrevista para CANCHA el 31 de octubre de 2012.

A la vez, Johan Cruyff cuestionaba el constante cambio de entrenadores que había tenido Chivas de 2002 a 2012, desde el comienzo de la era Vergara.

"Ese es también uno de los problemas que hay ahí. En 10 años 15 entrenadores, que cada uno es un arquitecto y hace lo que él piensa, nunca es una base de algo estable, no", comentó.

Lo extraño de la decisión de despedir a Johan Cruyff es que, se mantuvo al técnico John Van´t Schip, y supuestamente la idea era que dirigiera en el Clausura 2013, pero el 3 de enero se informó que el neerlandés también quedaba fuera, junto con todo su cuerpo técnico, cuando faltaban pocos días para empezar el nuevo torneo, por lo que rápidamente se nombró a Benjamín Galindo como en el nuevo estratega.

El pasado jueves, once años después, Chivas protagonizó una historia muy similar, pues la renuncia del técnico Veljko Paunovic, sucedió justo en el marco de una Final del futbol mexicano.