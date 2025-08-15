A terminar la maldición

Pumas lleva media década equivocándose en su elección de futbolistas foráneos.

Es como si el Club Universidad Nacional arrastrara una maldición extranjera, y las nuevas esperanzas para intentar romperla son el colombiano Álvaro Angulo, el ecuatoriano Pedro Vite y, sobre todo, los experimentados y probados en la élite del futbol mundial: Keylor Navas y Aaron Ramsey.

Han pasado más de cinco años desde la llegada del delantero Juan Ignacio Dinenno a CU, el último extranjero que realmente logró destacar y plasmar cierta huella en el equipo felino.

El "Comandante" disputó 147 partidos y anotó 60 goles, cifra que le valió para colarse en el Top 10 de máximos goleadores en la historia del conjunto universitario y para ganarse el corazón de sus aficionados.

Sin embargo, el caso del argentino fue una excepción a la regla reciente en Pumas, pues desde entonces han fracasado una y otra vez en la elección de jugadores foráneos.

Desde el arribo de Dinenno, en enero del 2020, y hasta el anterior mercado de fichajes en inicios del 2025, los auriazules contrataron a 25 futbolistas extranjeros, de los cuales solo dos lograron marcar cierta diferencia en el equipo.

Lisandro Magallán llegó a CU en el verano del 2023 y, aunque su etapa con el club solo duró dos años, supo aportar su calidad en la zaga central felina y por varios momentos se posicionó como uno de los mejores defensas de la Liga MX.

Mismo caso que el brasileño Nathan Silva, quien llegó en ese mismo mercado del 2023 y hoy en día es uno de los referentes de la defensiva, aportando experiencia y fortaleza física a esa zona del campo.

Pero muchos nombres pasaron sin pena ni gloria por el equipo y no son recordados precisamente con cariño por la afición, como Facundo Waller, Washington Corozo, Higor Meritão, Favio Álvarez, Cristian Battocchio o hasta el propio Dani Alves, por mencionar algunos.

Hay casos como el panameño Adalberto Carrasquilla o el español Rubén Duarte que llegaron recientemente al conjunto felino y que apenas han comenzado a rendir de mejor forma bajo las órdenes del técnico Efraín Juárez, por lo que todavía es temprano para calificar su rendimiento.

Por eso Pumas espera que con la llegada de Navas, Ramsey, Angulo y Vite, su legión extranjera por fin sea determinante para aspirar a ganar títulos.







