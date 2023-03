Defenderá Blanco a Martín y sus festejos

"Sigue festejando como tú quieras, hijo, no tengas miedo, yo te voy a defender. Hay gente que lo ve mal, cuando yo lo hice en el América los chavitos lo hacían y me daba risa. Igual que Henry recibí muchas críticas, ya no lo volví a hacer, pero bueno, si le nació qué puedes hacer, lo voy a seguir apoyando y qué bueno hijo, síguele así".

CIUDAD DE MÉXICO

"Como dije un día cuando hice ese festejo, son minutos que tienes para festejarlo, y se me ocurrió, como se ocurrió en las banderillas, el de la red, que me dio un dolor de espalda porque me puse un trancazo en la publicidad, pero cada quien debe tener su carácter y personalidad. Si lo festejó, yo hubiera esperado una goleada de cinco, seis o siete cero, pero se confiaron", dijo el actual Gobernador de Morelos.

"Sigue festejando como tú quieras, hijo, no tengas miedo, yo te voy a defender. Hay gente que lo ve mal, cuando yo lo hice en el América los chavitos lo hacían y me daba risa. Igual que Henry recibí muchas críticas, ya no lo volví a hacer, pero bueno, si le nació qué puedes hacer, lo voy a seguir apoyando y qué bueno hijo, síguele así".

Martín anotó el cuarto gol de las Águilas en el triunfo 4-2 sobre las Chivas en el pasado Clásico Nacional, el cual celebró aventándose a la red y luego orinando a la perrito, celebración que Blanco hizo al Celaya en 1999. Tras ello fue muy criticado y se disculpó.

"Me dejé llevar por la euforia y celebré el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención", escribió en Twitter.