Brady da a conocer sus claves para el éxito

CIUDAD DE MÉXICO

El futbol americano no es para todos, y eso lo dejó bien claro Tom Brady en su discurso de inducción al Salón de la Fama de Los Patriots, pues se necesita mucho trabajo y sacrificio diario.

"Alentaría a todos a jugar futbol americano porque el juego ofrece lecciones que nos enseñan que el éxito y los logros provienen de superar la adversidad, y que los logros del equipo superan con creces las metas individuales de cualquier persona", expresó Brady, quien logró ganar siete anillos de Super Bowl durante su carrera.

Dio a conocer sus claves para el éxito. Pocas pero deben hacerse, y sobresalir de la mayoría.

"La verdad es que no tienes que ser especial. Sólo tienes que ser lo que la mayoría de la gente no es: consistente, decidido y dispuesto a trabajar para lograrlo. No hay atajos", añadió.

Brady es ya el jugador número 35 en ingresar al Salón de la Fama los Patriots.

La ceremonia fue en en el Estadio Gillette y acudieron ex compañeros como Rob Gronkowski, Julian Edelman, Randy Moss, Willie McGinest, Devin McCourty, Vince Wilfork, Ty Law y Wes Welker, además del coach Bill Belichick.

Miles de aficionados colmaron el estadio mientras escuchaban los consejos motivadores de Brady.

"Si miras a todos mis compañeros de equipo aquí esta noche, sería imposible encontrar mejores ejemplos de hombres que encarnen esa ética de trabajo, integridad, propósito, determinación y disciplina que se necesita para ser un campeón en la vida", añadió.