Travis Kelce habla sobre cómo inició su relación con Taylor Swift

La artista galardonada con 12 premios Grammy aprovechó una invitación del ala cerrada para ver a los Chiefs de Kansas City en un partido contra los Bears de Chicago el domingo en el Arrowhead Stadium. Swift vistió de rojo y blanco -los colores del equipo- mientras miraba el partido junto a la madre de Kelce, Donna, desde una de las suites en una tarde bañada por el sol en Kansas City.

Ella también tuvo un gran espectáculo. Kelce atrapó un pase de touchdown de 3 yardas en el tercer cuarto y los actuales campeones del Super Bowl lograron una victoria por 41-10.

Kelce no habló con los periodistas después, pero fue visto saliendo del Arrowhead con Swift a su lado.

"Me dijo de último minuto que Swift vendría al juego", dijo el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, quien lanzó para 272 yardas y tres anotaciones. "Algunas cosas con Trav, él las dice y no sabes si son verdad o no, las dice con mucha calma".