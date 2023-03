Ravens es la mejor y única opción de Lamar Jackson

SÓLO UNA OPCIÓN

Quedarse en Baltimore podría ser su mejor y única opción.

"Tomamos la decisión de ir con Lamar Jackson hace cinco años", dijo el entrenador de los Ravens, John Harbaugh, el lunes en las reuniones de propietarios de la NFL en Phoenix poco después de que los reporteros le informaran que Jackson reveló que solicitó un intercambio el 2 de marzo.

"¿Por qué? Porque lo amamos. Nos encanta su forma de jugar. Nos encanta su mentalidad. Nos encanta su carisma, su estilo. Su forma de ser en el vestuario. Todo sobre él, lo amamos. Lo amo personalmente. Me encanta ser el entrenador del equipo en el que juega. Eso es lo que tú haces. Construyes un equipo alrededor de tus jugadores, y eso es lo que me emociona hacer".

Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo a largo plazo antes del 17 de julio, Jackson podría jugar esta temporada con la etiqueta de jugador franquicia de $32,4 millones.

El Jugador Más Valioso de la NFL de 2019 no ha generado ningún interés en la agencia libre después de que los Ravens le colocaron la etiqueta de franquicia no exclusiva . Algunos equipos dijeron de inmediato que no perseguirían a Jackson. Los Comandantes de Washington se unieron a esa lista.

"Hay un montón de jugadores talentosos que podrían ayudarnos con los que no terminamos de hablar por varias razones, y Lamar entra en esa categoría", dijo el gerente general de los Commanders, Martin Mayhew.

El director ejecutivo de la NFLPA, DeMaurice Smith, ha sugerido que los propietarios están coludidos contra Jackson.

"Nunca he visto a equipos tan rápidos en anunciar públicamente su falta de interés en un mariscal de campo MVP, que está en su mejor momento y que también obtendrá una garantía por lesiones, independientemente de su contrato", escribió Smith en el sitio web del sindicato.

"El hecho de que justo detrás de Jackson esperan mariscales de campo como Joe Burrow, Jalen Hurts y Justin Herbert, quienes se han desempeñado a niveles extremadamente altos bajo sus contratos de novatos.

"Un contacto totalmente garantizado en el caso de Jackson significa que todos los mariscales de campo con contratos de novatos que expiran los exigirán (y deberían de todos modos) en el próximo ciclo. No se equivoquen, lo que está ocurriendo en este momento es su esfuerzo por bloquear el mismo ciclo que dio paso a contratos totalmente garantizados en otros deportes".

Un equipo que lo firme con una hoja de oferta perdería dos selecciones de primera ronda si Baltimore se negara a igualar el trato. Jackson se perdió 10 juegos en las últimas dos temporadas debido a lesiones, por lo que los equipos podrían verlo como un riesgo y preferirían construir alrededor de un mariscal de campo joven que juega con un contrato de novato.

El principal punto de fricción entre Jackson y los Ravens es el dinero garantizado.

Jackson vio a Deshaun Watson obtener un contrato de cinco años y $ 230 millones totalmente garantizado de los Cleveland Browns la temporada pasada y también quiere uno.

Jackson tiene un punto. Ha logrado más que Watson y no tiene el bagaje. Los Browns le dieron a Watson ese trato a pesar de una inminente suspensión por conducta sexual inapropiada solo después de que dijo que no estaba interesado en jugar para Cleveland.

Los Browns no podrían haber persuadido a Watson para que aceptara un canje sin prometerle un contrato totalmente garantizado, por lo que la desventurada franquicia tomó una decisión desesperada.

El propietario de los Ravens, Steve Bisciotti, criticó públicamente a los Browns por hacerlo y otros propietarios lamentaron en silencio el trato.

"No sé si debería haber sido el primero en obtener un contrato totalmente garantizado. Para mí, eso es algo innovador y hará que las negociaciones con los demás sean más difíciles", dijo Bisciotti el año pasado.

Ningún equipo lo ha hecho desde entonces.

Russell Wilson y Kyler Murray firmaron contratos lucrativos la temporada pasada con garantías parciales. Derek Carr, Daniel Jones y Geno Smith son otros mariscales de campo que firmaron grandes acuerdos esta temporada baja con garantías parciales.

Kirk Cousins obtuvo previamente un acuerdo totalmente garantizado de los Minnesota Vikings en 2018, pero solo valía $ 84 millones durante tres años. Los Ravens ya le ofrecieron a Jackson mucho más. Dijo que rechazó un contrato de tres años por 133 millones de dólares que estaba totalmente garantizado.

Otro factor es que Jackson está actuando como su propio agente . Eso puede ser complicado en negociaciones de contratos de esta magnitud, aunque Harbaugh hizo hincapié en elogiar la capacidad de negociación de Jackson.