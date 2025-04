Shedeur Sanders y su espera en el draft de la NFL

El segundo día del proceso de reclutamiento colegial de la NFL concluyó y Shedeur Sanders sigue sin ser elegido por ninguna organización. 102 jugadores ya tienen equipo y el mariscal de campo de la Universidad de Colorado sigue sin tener un destino.

La situación que al principio era totalmente justificada ahora levanta sospechas por los seguidores del futbol americano. ¿Los equipos están bloqueando al hijo de Deion Sanders de llegar a la NFL? Eso es imposible de comprobar en estos momentos, pero preocupa que el octavo jugador con más votos para el trofeo Heisman — que se entrega al mejor jugador colegial de los Estados Unidos — siga sin ser elegido.

"Gracias Dios por todo", escribió Sanders en su cuenta de X tras el segundo día sin ser elegido por ninguna organización en la NFL. Hasta el momento ya son cinco mariscales de campo los que han sido elegidos, mientras que el oriundo del estado de Texas espera convertirse en el sexto pasador reclutado.

Robert Griffin III salió a la defensa de Shedeur

El exmariscal de campo de Washington, Robert Griffin III, subió un video a sus redes sociales reaccionando a la situación del joven de 23 años. "Shedeur Sanders no necesita ser humillado. Su confianza no debería ofender sus inseguridades. Su juego ha mostrado que no debió caer de la tercera ronda del draft", escribió en el post.

Sanders deberá esperar entonces al tercer y último día del proceso de reclutamiento para tener un equipo en la NFL o ingresar como agente libre no drafteado.