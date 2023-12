Safety Kareem Jackson vuelve a prácticas con los Broncos tras suspensión

Eenglewood, Colorado

Kareem Jackson, safety de los Broncos de Denver que ha perdido ya 1 millón de dólares en multas y salario retenido por una serie de golpes indebidos en esta campaña, regresó el miércoles a las prácticas luego de completar su segunda suspensión.

Tras perderse seis de los últimos siete partidos de los Broncos, Jackson podría volver el domingo por la noche, cuando Denver (7-7) reciba a los Patriots de Nueva Inglaterra (3-11).

No obstante, los Broncos tienen una exención de nómina hasta el lunes y podrían optar por dejarlo en el banquillo este fin de semana.

Su papel es también incierto, porque PJ Locke, safety de cuarto año, ha jugado bien en su ausencia. Jackson podría ser empleado en los primeros downs o en ciertas formaciones, mientras que Locke seguiría en el campo durante buena parte de las jugadas.

"Han sido cuatro semanas", dijo el entrenador Sean Payton. "Todas éstas son posibilidades. Es algo que todavía estamos analizando".

La última vez que regresó de una suspensión, Jackson se reincorporó en la alineación titular de inmediato, pero su primer derribo causó otra suspensión.

Esta vez, la liga se negó a reducir a la mitad su castigo de cuatro partidos.

Como un cornerback transformado en safety, Jackson es más pequeño de lo habitual para esa segunda posición. Mide 1,78 metros (5 pies 10 pulgadas) y pesa 83 kilogramos (183 libras).

Pero ha compensado ello con su estilo de golpeo duro.

Se otorgó a Jackson una audiencia con el comisionado de la NFL Roger Goodell el mes pasado, cuando buscaba consejos sobre cómo evitar las sanciones por infringir las reglas de rudeza innecesaria. Bajo estas reglas, los golpes que eran antes celebrados ahora son prohibidos.

Pero Jackson dijo que salió de aquella reunión con más preguntas.

"Se me dijo que soy responsable por la protección de los jugadores ofensivos", dijo Jackson este mes durante su evento navideño de caridad. "No estoy seguro de cómo protegerme a mí mismo, hacer jugadas y protegerlos también a ellos... Al final, voy a jugar como lo he hecho desde 2010".