Inicia de lleno pretemporada de la NFL

Los Bengals quieren llegar con ritmo al inicio de la campaña 2025 y por eso el entrenador Zak Taylor se quiere tomar en serio la Pretemporada.

Cincinnati enfrenta esta noche en Filadelfia a los actuales campeones de la NFL, y los Bengals le darán minutos a sus titulares, pues el arranque de las últimas dos temporadas ha sido fatal.

"Juguémoslo como un partido. Voy a salir a animarlos como si fueran un partido (normal), intentaré encontrar ese ritmo", expresó el quarterback Joe Burrow.

En 2023, los Bengals arrancaron con marca de 0-2, y en 2024 iniciaron con 0-3, lo que les afectó en demasía e impidió obtener un lugar en los Playoffs.

Taylor definirá en el primer cuarto cuánto tiempo le dará a varios de sus titulares, también para que pueda ver al resto de la plantilla.

Del otro lado, el coach Nick Sirianni pondrá en el campo a sus reservas y a novatos que buscan ganarse un puesto, tal y como lo hacen la mayoría de los equipos en la Pretemporada.

Lo cierto es que a partir de hoy realmente arranca la Pretemporada -hay tres duelos este jueves-, pues el fin pasado solamente se jugó un partido, el del Salón de la Fama, y ahora ya tendrán acción todas las franquicias.

Hoy, los Colts de Indianapolis visitarán a los Ravens de Baltimore y más tarde los Raiders de Las Vegas, de Pete Carroll, estarán en el campo de los Seahawks de Seattle, la cual fue su casa por muchos años.

PARA SABER

ESPN, que pertenece a The Walt Disney Company, adquirió NFL Network y otros activos de la Liga, incluidos los derechos lineales del canal RedZone, en un acuerdo que otorgará a la NFL una participación del 10 por ciento en la cadena de televisión deportiva.

También ESPN adquirirá el Fantasy de la NFL y lo fusionará con su plataforma existente, convirtiendo a ESPN Fantasy Football en el juego oficial de la Liga.

NFL Network seguirá transmitiendo un total de siete partidos por temporada.



