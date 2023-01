¡Conquistan el Rose Bowl!

El Andre Lambert-Smith tuvo la recepción de touchdown más larga en la historia del Rose Bowl con un pase de 88 yardas de Sean Clifford, el jugador de primer año Nicholas Singleton rompió el empate corriendo 87 yardas para una anotación y Penn State (9) superó el lunes por 35-21 a Utah (7) en la 109ma edición del encuentro conocido como Granddaddy of Them All.

Clifford lanzó para 279 yardas y dos touchdowns en un impresionante adios con Penn State y Singleton corrió para 120 yardas y otras dos anotaciones en una lluviosa tarde llena de espectaculares jugadas por parte de los Nittany Lions (11-2).

Utah no pudo recuperarse sin el quarterback Cameron Rising, quien se perdió la segunda mitad por lesión, y el exuberante grupo dirigido por el entrenador James Franklin ganó el Rose Bowl por segunda ocasión en la historia del equipo y la primera desde el 2 de enero de 1995.

Singleton encendió a los Nittany Lions con una gran jugada quebrando a la primera línea defensiva de Utah y superando a la secundaria para su segundo touchdown al inicio del tercer periodo. Corrió 87 yardas para ser el tercer touchdown por tierra más largo en la historia del Rose Bowl y el segundo en la historia de Penn State en el tazón.

"Estoy muy agradecido por este lugar", indicó Clifford. "No lo puedo poner en palabras. Es increíble. Amo demasiado a Penn State".

Rising lanzó para 95 yardas antes de aparentemente lesionarse la rodilla izquierda en el tercer periodo y obligó que el quarterback de Utah abandonara el Rose Bowl por segunda ocasión consecutiva.