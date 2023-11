Con sello ganador

Los calzones de Patrick Mahomes son de bajo color, pero de alta fortuna, por eso los usa en todos y cada uno de sus juegos.

El mariscal de campo de los campeones Jefes de Kansas City confesó que desde hace cinco años usa en cada partido los mismos chones, los cuales son un obsequio de su esposa pues, aunque traigan sudor o la "rajita de canela", le han dado mucha suerte.

"Mi esposa Brittany me los compró; los usé en esa primera temporada (2018), la cual fue bastante buena para nosotros (disputaron el juego de campeonato de la AFC ante Nueva Inglaterra tras ser campeones de la División Oeste). Ahora, sólo los uso para el día del partido para que no estén demasiado desgastados.Los lavo al menos de vez en cuando, pero si estamos en una buena racha, no puedo lavarlos, tengo que seguir así; mientras gane partidos de futbol, mantendré la superstición", confesó al programa Manningcast, conducido por el exquarterback de los Gigantes de Nueva York, Eli Manning.

A Mahomes la cábala de los calzones le ha funcionado, pues en este lustro ha sido tres veces campeón de la Conferencia Americana y de los SuperTazones LIV y LVII (2019 y 2022, respectivamente), además de ser dos veces ganador del trofeo al Jugador Más Valioso de la Liga (2018 y 2022).