Novato Nix supera a Stidham y a Wilson

Englewood, Colorado

La inusitada competencia dentro de los Broncos de Denver, en pos del puesto de quarterback titular, concluyó el jueves con un último vuelco en el libreto.

El entrenador Sean Payton se acercó a sus quarterbacks durante los calentamientos y les informó que el novato Bo Nix era el ganador.

"Sonrió", dijo Payton acerca del jugador que fue seleccionado en el duodécimo turno general del draft, procedente de Oregon. "Estábamos preparándonos para entrenar y eso fue todo. Ya saben, no tuvimos pastel ni velas ni nada por el estilo".

Payton no compartió siquiera la noticia con los demás jugadores después de la práctica, cuando todos se reunieron.

"No le he dicho todavía al resto del equipo", reconoció. "Y es que no voy a convocar a una reunión con el resto del equipo cada vez que nombre a alguien como titular en una posición".

Nix fue el sexto quarterback seleccionado en el draft de este año en la NFL. Jugó de inicio 61 veces en Oregon y Auburn, un récord de la NCAA para un quarterback. Ha guiado a los Broncos a anotar en seis de las siete series ofensivas que ha dirigido en la pretemporada y ha sido en términos estadísticos uno de los mejores mariscales de campo en este mes.

Payton dijo que está resuelto este año a tener una mejor relación con la prensa local. Por lo tanto, se cercioró de no filtrar la noticia de su decisión a nadie de los medios nacionales.

Pero sí notificó a unos 50 miembros de las fuerzas militares en la localidad, durante una ceremonia antes de que el entrenador en jefe subiera al podio. Les dijo que tenía prisa porque debía anunciar a Nix como su titular.

Payton no habló de sus planes sobre quién será el quarterback para el domingo, en el último partido de pretemporada ante Arizona. Es posible que los dos veteranos que se quedaron sin la titularidad compartan la responsabilidad en ese encuentro.