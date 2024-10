Ravens vs Commanders: Duelo en la NFL

Ciudad de México.- Jayden Daniels, la segunda selección global en el pasado reclutamiento colegial, tomó la NFL por asalto en su primera temporada gracias a la velocidad de sus piernas y la precisión de su brazo. Lamar Jackson, sin embargo, es el mejor ejemplo de que esto ya se ha visto antes.

El encuentro del domingo en Baltimore va más allá de un duelo regional en el noreste de Estados Unidos, es la oportunidad de que los sorprendentes Commanders (4-1) pongan a prueba su verdadero potencial ante uno de los pesos pesados de la NFL, unos Ravens (3-2) que vienen de tres victorias consecutivas y que, de la mano de Jackson y Derrick Henry, se han posicionado como el mejor ataque terrestre de la NFL.

Daniels y los Commanders conocen bien esa fórmula. Washington es la segunda mejor ofensiva por tierra y sus 13 touchdowns por esa vía son la mayor cantidad en la NFL. Pero, si éste es un partido entre los dos mejores equipos al momento de llevar el balón por tierra, ¿entonces qué tienen que ver Jackson y Daniels?

Mucho. Jackson es segundo por tierra en Baltimore con 363 yardas y dos anotaciones, mientras que Daniels acumula 300 yardas terrestres y cuatro touchdowns. Además, al ser capaces de acarrear el balón, ambos han encontrado más espacios para explotar el juego aéreo.

Así lo demuestra el hecho de que el novato de Washington es primero en toda la NFL con el 77,1% de sus pases completos. Jackson, por su parte, es tercero entre los quarterbacks que tienen cinco inicios con un índice de 107,3 puntos.

Los Ravens y los Commanders son los únicos dos equipos de la NFL que se ubican entre los cinco primeros en puntos, yardas totales, yardas por tierra y conversiones en tercer down. Es un cambio drástico en Washington, que el año pasado finalizó con el peor ataque de toda la liga.

Washington no tiene registro ganador desde que finalizó con marca de 8-7-1 en 2016, y ha empleado 14 quarterbacks titulares desde entonces. Tal vez Daniels sea la llave que cierre la puerta de ese largo periodo de futilidad, y no hay mejor momento y lugar para demostrar que es capaz de cambiar el futuro de la franquicia que el domingo en Baltimore.





Lions (3-1) en Dallas (3-2)

Los Cowboys ganaron su segundo partido consecutivo. En ninguno de esos dos cotejos han superado los 20 puntos anotados.

En cualquier otra situación esa estadística supondría que Dallas ya arregló sus problemas defensivos después de conceder 72 unidades en sus dos derrotas previas.

Dallas, sin embargo, tendrá la oportunidad de averiguar cuál es el estado real de su defensiva el domingo, cuando reciba a unos Lions que ostentan uno de los ataques más productivos y equilibrados de toda la NFL.

Detroit no sólo llega al encuentro con una semana de descanso y tiempo adicional de preparación para una dura prueba. También arriba como la séptima ofensiva en puntos, sexta por la vía terrestre, séptima en ataque aéreo y mucho talento.

A eso se le suma la presencia del defensive end Aidan Hutchinson y sus 6,5 capturas —líder de la NFL. Así, los Lions representarían para Dallas todo un desafío.

Dak Prescott y una ofensiva inconsistente tienen la responsabilidad de mantenerse paso a paso con Detroit. No es fácil al tomar en cuenta que los Cowboys no han rebasado los 25 puntos en cuatro de cinco encuentros esta campaña. Su defensiva ha concedido 17 puntos o menos en tres partidos esta temporada, pero Cleveland (30), los Giants (27) y Pittsburgh (26) no son precisamente monstruos ofensivos. Los Lions sí.





El resto de la jornada

La sexta semana de la NFL inició el jueves, con la victoria de los 49ers de San Francisco por 36-24 sobre los Seahawks de Seattle. Brock Purdy lanzó para 255 yardas y tres anotaciones.

La acción continúa el domingo a primera hora, cuando Jacksonville (1-4) se mida ante los Bears (3-2) en Londres. Será el 10mo partido de campaña regular en el estadio del Tottenham desde 2019 y ocho de los primeros nueve encuentros se han decidido por ocho puntos o menos.

También el domingo: Cardinals (2-3) en Green Bay (3-2); Texans (4-1) en Nueva Inglaterra (1-4); Buccaneers (3-2) en Nueva Orleans (2-3); Browns (1-4) en Filadelfia (2-2); Colts (2-3) en Tennessee (1-3); Chargers (2-2) en Denver (3-2); Steelers (3-2) en Las Vegas (2-3); Falcons (3-2) en Carolina (1-4); y Bengals (1-4) en NY Giants (2-3).

La jornada concluye la noche del lunes con los Bills (3-2) en casa de los NY Jets (2-3). Los Jets despidieron el martes al entrenador en jefe Robert Saleh.

Ningún equipo que haya cambiado de estratega en el transcurso de una temporada ha alcanzado los playoffs. Buffalo tiene registro de 3-0 esta campaña contra equipos con marca perdedora, y anota 37,3 puntos en promedio en esos partidos.

Chiefs (5-0), Rams (1-4), Dolphins (2-3) y Vikings (5-0) tienen semana de descanso.