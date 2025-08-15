Enfrentará Jon Gruden a la NFL

El ex entrenador Jon Gruden, de 61 años, ya tiene luz verde para pelear contra la NFL.

Un fallo del Tribunal Supremo de Nevada ayudará a que proceda la demanda que Gruden presentó en 2021 contra la Liga y el comisionado Roger Goodell.

El ex coach de los Raiders argumentó que la NFL había filtrado correos electrónicos a medios de comunicación para perjudicarlo, esto antes de que renunciara. Los jueces fallaron 5 a 2.

"La cláusula de arbitraje en la Constitución de la NFL es inconcebible y no se aplica a Gruden como ex empleado", señaló la Corte Suprema de Nevada.

En su última etapa como entrenador, Gruden estuvo en los Raiders de 2018 a 2021, estando en Oakland y después en la mudanza a Las Vegas. Tiene una marca de por vida en campaña regular como coach de 117-112 y ganó un Super Bowl en 2002 con Tampa Bay.