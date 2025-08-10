Los Vaqueros hacen de las suyas

Los Vaqueros de Dallas iniciaron con una derrota la pretemporada. Sin Dak Prescott, sus receptores estelares, CeeDee Lamb y George Pickens, además de Micah Parsons, el equipo de la estrella solitaria cayó ante Los Ángeles Rams 21-31. El mariscal de campo Joe Milton, que llegó al equipo como una apuesta a futuro, fue el encargado de liderar la ofensiva.

El equipo angelino comenzó marcando puntos desde los primeros instantes, por lo que la presión recayó en Milton; en sus dos primeras series ofensivas se fue con un tres y fuera. ganándose el silbido de la gente que se dio cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los castigos de la línea comenzaron a comprometer los pocos avances que tuvieron, hasta que poco a poco el equipo entró en ritmo.

Joe Milton abandonó el campo por un golpe en el brazo, dejando 17 de 29 pases efectivos, una anotación y un pase interceptado. Mientras que el mariscal de campo suplente, Will Grier firmó una anotación por la vía terrestre y lazó dos de tres pases completos para 14 yardas.