Los Vaqueros hacen de las suyas

Los Vaqueros hacen de las suyasLos Vaqueros de Dallas iniciaron con una derrota la pretemporada.
Los Vaqueros de Dallas iniciaron con una derrota la pretemporada. Sin Dak Prescott, sus receptores estelares, CeeDee Lamb y George Pickens, además de Micah Parsons, el equipo de la estrella solitaria cayó ante Los Ángeles Rams 21-31. El mariscal de campo Joe Milton, que llegó al equipo como una apuesta a futuro, fue el encargado de liderar la ofensiva.
El equipo angelino comenzó marcando puntos desde los primeros instantes, por lo que la presión recayó en Milton; en sus dos primeras series ofensivas se fue con un tres y fuera. ganándose el silbido de la gente que se dio cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los castigos de la línea comenzaron a comprometer los pocos avances que tuvieron, hasta que poco a poco el equipo entró en ritmo.
Joe Milton abandonó el campo por un golpe en el brazo, dejando 17 de 29 pases efectivos, una anotación y un pase interceptado. Mientras que el mariscal de campo suplente, Will Grier firmó una anotación por la vía terrestre y lazó dos de tres pases completos para 14 yardas.