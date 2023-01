Despiden Jets a Mike LaFleur

Mike LaFleur no será más coordinador ofensivo de los Jets.

El miércoles, los Jets y LaFleur acordaron rescindir su contrato después de que varios equipos preguntaron por el coordinador ofensivo, indicó la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el equipo no ha informado de la decisión.

LaFleur, hermano menor del entrenador de Green Bay Matt LaFleur, tuvo su primera oportunidad como coordinador cuando se unió al equipo de Saleh en 2021. Fue pasante ofensivo con Cleveland en 2014 antes de convertirse en asistente ofensivo con Atlanta bajo el coordinador Kyle Shanahan, quien se llevó a LeFleur a San Francisco cuando lo contrataron como entrenador en 2017.

LaFleur fue coordinador por aire de los 49ers cuatro años —y Saleh fue el coordinador defensivo— antes de que dejara al equipo para unirse al personal de Saleh y los Jets como coordinador ofensivo.