Damar Hamlin regresa a Buffalo

Hamlin fue dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati por la mañana y trasladado en avión al oeste de Nueva York. Estaba en condición estable en Buffalo General Medical Center/Gates Vascular Institute.

"Puedo confirmar que lo está haciendo bien. Y este es el comienzo de la próxima etapa de su recuperación", dijo el Dr. William Knight, uno de sus médicos en Cincinnati.

Los médicos dijeron que Hamlin ha estado caminando desde que le quitaron un tubo de respiración el viernes, comiendo alimentos regulares y recibiendo terapia. Dijeron que estaba en una trayectoria normal o incluso acelerada en su recuperación de un paro cardíaco, que se considera un evento potencialmente mortal, y que la recuperación normal se puede medir de semanas a meses.

"Seguimos entusiasmados con su recuperación", dijo el Dr. Timothy Pritts.

El regreso de Hamlin se produce un día después de que animó a los Bills desde su cama de hospital durante la victoria por 35-23 que puso fin a la temporada regular sobre los New England Patriots. El juego resultó ser una efusión catártica de apoyo para los Bills y Hamlin.

"Regresé a mi casa en Buffalo hoy con mucho amor en mi corazón", dijo Hamlin en un tuit. "Ver el mundo unirse a mi alrededor el domingo fue realmente una sensación increíble".

Hamlin estaba tan emocionado de ver a su compañero de equipo Nyheim Hines devolver la patada inicial 96 yardas para un touchdown que "saltó, se levantó de la silla, encendió todas las alarmas en la UCI en el proceso", dijo Pritts con una sonrisa. "Pero estaba bien. Fue una reacción apropiada a un juego muy emocionante".

Pritts dijo que aún era prematuro comentar sobre la posible causa del paro cardíaco de Hamlin y que se realizarían más pruebas.

"El objetivo de la transferencia... es acercarlo a su hogar para una mayor evaluación, recuperación y, finalmente, el alta y la rehabilitación", dijo el Centro Médico General de Buffalo/Instituto Vascular Gates en un comunicado de prensa.

Los Bills usaron parches con el número 3 de Hamlin en sus camisetas el domingo y honraron a su compañero de equipo levantando tres dedos en los minutos finales, mientras que el ala cerrada Dawson Knox celebró su touchdown formando con sus manos la forma de un corazón. Los fanáticos se unieron, muchos de ellos con corazones rojos y carteles con el número 3.

"El mismo amor que todos me han mostrado es el mismo amor que planeo devolver al mundo y más", tuiteó Hamlin el lunes.

El entrenador de los Bills, Sean McDermott, y el gerente general, Brandon Beane, vieron brevemente a Hamlin después de que aterrizara en Buffalo.

"Estamos felices de tenerlo de regreso". McDermott dijo a los periodistas en una conferencia telefónica. "Está un poco cansado, pero fue bueno poder verlo en persona por primera vez en mucho tiempo".

El joven de 24 años del área de Pittsburgh ha logrado un progreso significativo en su recuperación desde que pasó sus primeros dos días en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati bajo sedación y respirando a través de un ventilador.

Lo despertaron el miércoles por la noche y finalmente pudo agarrar las manos de las personas. Para el viernes, Hamlin pudo respirar por sí mismo e incluso se dirigió al equipo por videoconferencia, diciéndoles a los Bills: "Los amo, muchachos".

La última actualización de los médicos llegó el sábado, cuando describieron la función neurológica de Hamlin como "excelente", aunque permaneció en estado crítico.

Pritts dijo que los médicos pudieron mejorar su condición de crítica el lunes, despejando el camino para el vuelo de regreso a casa.

"Queremos asegurarnos de que cada sistema de órganos sea estable para mejorar y que necesite una cantidad mínima de asistencia para que no necesite enfermería intensiva", dijo Pritts. "Tenemos algunas enfermeras increíbles que han estado con él desde el principio, pero ya no necesita ese nivel de atención de enfermería y ya no necesita terapia respiratoria intensiva de nuestros profesionales de atención respiratoria y luego puede trasladarse a un entorno donde tendría cuidados menos intensivos".