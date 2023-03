Regreso de Damar Hamlin necesita aprobación médica

"JUEGO FINAL"

Al proporcionar la actualización en el Combinado de la NFL en Indianápolis el martes, el gerente general de los Bills, Brandon Beane, dijo que el "juego final" de Hamlin es volver a jugar siempre que reciba la autorización médica necesaria.

"Si somos capaces de obtener autorización total y él siente que está listo para hacerlo, esa es otra gran sonrisa de una historia. No solo que acaba de recuperar su vida, sino que recuperaría su carrera futbolística", dijo Beane. "Me encantaría dar el final del libro de cuentos que definitivamente va a interpretar, pero aún no lo sabemos. Pero si lo hace, estaremos muy felices por él".

Beane dijo que "todo está bien" con los resultados de la prueba de Hamlin después de visitar a numerosos especialistas en todo el país, con dos o tres visitas más aún programadas. Dijo que el personal médico de los Bills está viajando con Hamlin para obtener una imagen clara del estado del jugador, porque el equipo también tendría que proporcionar autorización para permitirle regresar al campo.

Hamlin ha disfrutado de lo que los médicos llaman una notable recuperación desde que colapsó en el campo después de hacer lo que parecía ser una entrada de rutina en el primer cuarto de un juego contra los Bengals que fue suspendido y finalmente cancelado.

El jugador de segundo año del suburbio McKee's Rock de Pittsburgh pasó casi 10 días recuperándose en hospitales tanto en Cincinnati como en Buffalo antes de ser dado de alta. Eventualmente comenzó a visitar las instalaciones de los Bills y asistió a la derrota del equipo ante Cincinnati por 27-10 al final de la temporada en la ronda divisional de los playoffs.

Desde entonces, Hamlin ha hecho numerosas apariciones en todo el país, incluso durante las festividades del Super Bowl en Arizona, donde recibió el Premio de la Comunidad Alan Page de la NFLPA . También participó en una ceremonia previa al juego en la que la NFL honró al personal médico y de entrenamiento de los Bills y los Bengals y a los socorristas que trataron al jugador de 24 años.