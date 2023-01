Hamlin recibiría alta médica a más tardar el jueves

A una semana de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el partido de sus Bills ante los Bengals, el defensivo mejora a pasos agigantados en un hospital de Búfalo, a donde fue trasladado desde Cincinnati.

"A Damar se le hicieron algunos exámenes y evaluaciones. La intención es identificar y tratar alguna patología que encontremos y armar su plan de recuperación, darle el alta médica y rehabilitarlo", aseguró a CNN Michael Hughes, vicepresidente del Centro Kaleida Health, que ha dado seguimiento al caso de Hamlin.

"Aún no puedo ir a casa. Sigo haciendo y superando varias pruebas médicas. Quiero agradecerle al hospital de Búfalo, pues no he recibido más que amor desde que llegué. Sigan rezando por mi, ¡por favor!", tuiteó Hamlin este martes.

Aunque aún no se han identificado si su accidente se debió a alguna condición pre existente, los doctores que atienden al safety esperan que pueda irse a casa a más tardar el jueves.

Eso sí, su regreso a los emparrillados está lejos, pues debe cumplir un largo proceso de recuperación para volver a tener una vida sin preocupaciones médicas.

"No emociona mucho tenerlo de regreso en Búfalo y que todo lo que hicieron por él en Cincinnati haya funcionado también. Nos alegra tenerlo aquí.

"Hablé con él. Se ve cansado pero contento de estar cerca del equipo y de una área que le resulta familiar, junto a su familia. Queda ir paso a paso", indicó el head coach de los Bills, Sean McDermott.