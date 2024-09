Extienden 4 años a Dak Prescott; es el mejor pagado

Cleveland, EU

El quarterback, Dak Prescott, se convirtió este domingo en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL al alcanzar un acuerdo contractual con los Dallas Cowboys por 240 millones de dólares y cuatro años, de los cuales 231 están garantizados, según fuentes de la Liga.

El convenio se anunció horas antes de que los Cowboys arranquen la temporada 2024 como visitantes en Cleveland y confirman a Prescott como su mariscal, quien ha dicho varias veces que quería jugar toda su carrera con ellos, como uno de los quarterbacks más destacados de todos los tiempos en la NFL.

Aunque este es uno de los contratos más jugosos de la historia, Prescott ha dicho que él jugaba por su gusto al americano y no tanto por dinero.

"Nunca he jugado por eso. Juego un partido por el puro amor que siento por los muchachos en este vestidor. Sí, este deporte siempre me ha traído algo que no muchas cosas en la vida me dan. Sí, algo que es especial sobre este juego de futbol americano y tenemos la suerte de que ese dinero viene con eso", expuso al portal del equipo.

En 2020 Prescott se convirtió en el primer QB en la historia de la franquicia en recibir una etiqueta. La segunda fue al año siguiente y le duró 24 horas antes de firmar una extensión de contrato por cuatro años por un máximo de 160 millones de dólares, de los cuales 126 millones estaban garantizados.

La campaña pasada ha sido la mejor para Prescott hasta ahora al registrar 410 pases completos y 36 de TD, además de acumular 4 mil 516 yardas por aire.