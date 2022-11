Habrá ´plato fuerte´ de NFL

Ciudad de México.- Hoy jueves de Acción de Gracias incluye un plato fuerte en el inicio de la Semana 12 de NFL, y no, no es el pavo. La visita de los Giants (7-3) a Dallas (7-3) bien podría ocupar el centro de cualquier mesa debido no sólo a la intensa rivalidad, sino a las implicaciones que el encuentro podría tener de cara a la postemporada.