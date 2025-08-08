Estrenan Águilas corona con triunfo sobre Bengalíes

A Filadelfia no le importó que los Bengals colocaran de inicio a Joe Burrow y compañía. Ellos no iban a arriesgar a sus titulares.

Las Eagles, actuales campeones de la NFL, de la mano del reserva Tanner McKee, vencieron anoche en casa 34-27 a Cincinnati en Pretemporada.

Y es que los Bengals habían anunciado que iniciarían con sus estelares en el primer partido de la Pretemporada para ambos equipos, pero eso no hizo diferencia.

Cincinnati no ha tenido buenos arranques de campaña en los últimos dos años, y por eso el head coach optó por que los estelares jugaran aproximadamente un cuarto para agarrar ritmo.

Se esperaba que tomaran una buena ventaja sobre los suplentes de Eagles, pero eso no sucedió.

McKee conectó 20 de 25 pases para un total de 252 yardas, con dos pases de touchdown, y además sumó otra anotación por tierra.

Cincinnati, con Burrow como estelar, logró que los visitantes se fueran arriba 14-7 en el primer cuarto, pero en los tres periodos restantes, los Bengals se perdieron.

Burrow conectó 9 de 10 pases para 123 yardas y 2 pases de anotación.

Y es que ya con los reservas, la ofensiva de los Bengals no carburó, tanto que volvieron a mover el marcador hasta el tercer cuarto cuando metieron un gol de campo para acercarse en el marcador 17-27.

Filadelfia, tras ir abajo 14-7, metieron 20 tantos sin respuesta, y eso los llevó a encontrar el triunfo.



