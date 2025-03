El mariscal de campo, Aaron Rodgers, busca equipo y los Pittsburgh Steelers necesitan un quarterback.

De acuerdo con una información revelada por AP este viernes, Aaron Rodgers, ex quarteback de los New York Jets y cuatro veces MVP de la NFL, se reunió este viernes con los Steelers, reveló una fuente a la agencia de noticias.

Cabe recordar que, Pittsburgh actualmente tiene una vacante en la posición de quarterback. Justin Fields, quien junto a Russell Wilson llevó a los Steelers a un récord de 10-7 y el boleto a los playoffs la temporada pasada, firmó con los Jets la semana pasada, Wilson es agente libre, y parece no ser parte de los planes de Pittsburgh para 2025.

A principios de esta semana, los Steelers firmaron al veterano suplente Mason Rudolph con un contrato de dos años, pero aún tienen mucho espacio en su plantel para otro brazo o dos.

Pero parece que Rodgers, de 41 años, no tiene prisa por tomar una decisión para participar en su temporada número 21 en la NFL. Este enfoque metódico de Rodgers no fue bien recibido por Cam Heyward, el capitán de la defensa de los Steelers. El cuatro veces All-Pro expresó su frustración en su podcast a principios de esta semana.

"Ya sea que quieras ser un Pittsburgh Steelers o no, es así de simple", dijo Heyward.

"Esa es la propuesta. Si quieres que te reclute, esa es la propuesta de reclutamiento. Pittsburgh Steelers. Si quieres ser parte de esto, así sea. Si no, no me afecta", agregó.

Rodgers podría tener intenciones de terminar su carrera con mejores notas, tras dos temporadas turbulentas en Nueva York.

Un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo en su primer juego con los Jets en 2023, terminó con su temporada. Regresó el otoño pasado a los 40 años y lanzó 28 pases de touchdown y 11 intercepciones, pero los Jets terminaron con una marca de 5-12.

El entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin, quien ha sido un admirador de Rodgers durante mucho tiempo, quiere salir de una década en la que ha tenido un equipo bastante bueno, pero que reiteradamente cae temprano en los playoffs.

La sala de mariscales de campo de los Steelers ha tenido una puerta giratoria desde que Ben Roethlisberger se retiró tras la temporada de 2021. Quien comience en la primera semana en septiembre será el quinto quarterback del equipo al inicio de la campaña en tantos años, tras Roethlisberger, Mitch Trubisky, Kenny Pickett y Fields.

Si Rodgers elige Pittsburgh, podría jugar detrás de una línea ofensiva que tuvo problemas para proteger a Wilson al final de la temporada 2024. Los Steelers perdieron sus últimos cinco juegos, incluida una derrota aplastante ante Baltimore en la primera ronda de los playoffs.