Una obra que perdura

Velibor Milutinovic es conocido a nivel mundial como simplemente Bora. Es el único técnico que ha logrado llevar a México hasta la instancia de los Cuartos de Final en una Copa del Mundo con el formato de pasar por los Octavos y se le conoce por su frase "yo respeto".

Aquella Selección Mexicana del Mundial de 1986 a 30 años, es más histórica que nunca. Tiene el registro de no perder un solo partido en tiempo reglamentario con tres victorias, dos empates, seis goles a favor y dos goles en contra.

Sus números, convierten a su Selección como la mejor de la historia.

El valor de lo realizado por aquel grupo ha cobrado importancia con el paso del tiempo, y en entrevista, Bora Milutinovic reflexiona sobre la obra que construyó en aquella época de 1982 a 1986.

>>¿Qué significa México para ti?

Muchísimo, primero terminé mi carrera de futbolista profesional con Pumas, me convertí en entrenador, me casé en México, tengo una hija mexicana, entonces es todo para mí.

Cuando uno habla de la Selección de México 86 es tan importante porque había seis jugadores titulares ahí que comenzaron a jugar futbol conmigo; estaban Raúl Servín, Félix Cruz, Manuel Negrete, Miguel España, Hugo (Sánchez), Rafael Amador, y además Olaf Heredia (segundo portero suplente).

>> Cuándo se acercaron contigo para dirigir a México, ¿qué te propusieron y qué condiciones pusiste?

Yo no puse condiciones, para mí era mucha felicidad y orgullo porque como extranjero he tenido la suerte de ser entrenador de un equipo tan importante como Pumas, y gracias a ellos pude trabajar con la Selección, eso fue magnífico.

Eran tiempos diferentes, la comunicación con la gente de la Federación (Mexicana de Futbol), de Pumas y no menciono los nombres porque uno puede olvidar a alguien, pero gracias a todos ellos pudimos lograr el resultado (de llegar a Cuartos de Final), porque sin su apoyo no se hubiera podido hacer mucho.

>> México venía de un periodo de quedar en último lugar en Argentina 78 y de no clasificar a España 82, ¿qué les decías a tus jugadores al enfrentar a Selecciones poderosas como Alemania, Inglaterra, Italia, Argentina y Uruguay?

Yo les decía que disfrutaran jugar, porque lo mejor que uno puede tener como futbolista profesional es enfrentar a las grandes Selecciones, entonces había que disfrutar, dar su máximo esfuerzo, tener espíritu de equipo y tantos pequeños detalles para lograr un resultado extraordinario y llegar lejos.

Por ejemplo, en el 85 en el cuadrangular Azteca 2000 empatamos 1-1 con Italia, ganamos 2-0 a Alemania y ganamos 1-0 a Inglaterra. Esos eran buenos resultados, y tantos partidos amistosos que tuvimos, por ejemplo, a Argentina lo enfrentamos cuatro veces y empatamos 1-1 siempre, lo mismo contra Uruguay (en Montevideo).

>> ¿Qué tanto te ayudó el tener una Selección con muchos líderes?

Es maravilloso cuando tienes jugadores con mentalidad, no es correcto decir que este o aquel, pero los jugadores tenían una gran personalidad, muchos con excelente actitud, y también técnica y tácticamente era difícil de encontrarlos.

Por ejemplo, Tomás (Boy) (QEPD) era un jugador extraordinario, tenía calidad técnica y táctica, era un líder del equipo, y es fácil elegir cuando tienes un jugador de esas características.

Hugo era excepcional, y era la suerte como técnico de tener un jugador de esa calidad.

>> ¿Cuál fue tu sensación cuando finalmente llega el 3 de junio de 1986 para debutar ante Bélgica en el Azteca?

Disfruté porque ya era el inicio del Mundial, no había motivo para sentirme nervioso, simplemente había que disfrutar el ambiente, porque es algo que pocas veces se puede repetir. Pero lo mejor que sucedió en ese partido es que todo el Estadio cantó el Himno Nacional antes de empezar el partido (por una falla técnica en el sonido local).

Y no fue sólo eso, era toda la preparación previa, habíamos jugado 21 partidos en California y el apoyo de la gente fue increíble, pero los jugadores sabían que para tener público a su favor también había que ofrecer resultados.

>> ¿En los Cuartos de Final contra Alemania sentías que estaba cerca la Semifinal?

No pensaba que estuviera cerca, pero por la manera en que jugamos provocamos que no nos anotaran gol, y después fallamos en los penales, pero terminamos el Mundial sin perder un solo partido, porque el juego terminó 0-0 y los penales no cuentan como partido perdido. Pero lo mejor fue cómo respondió el público en Monterrey y todo nuestro camino de Monterrey a México.

>> ¿La Selección de México de 1986 es la mejor de la historia?

Por el resultado sí, pero yo era feliz porque tenía jugadores con esa mentalidad, le dimos alegría a la gente, y yo espero que la actual Selección logre un mejor resultado que nosotros.