No le veo el chiste a ir a jugar seis meses a Europa.- Vega

"Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara, y si no me iba bien regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano", dijo el jugador de Chivas a TUDN.

"Sabíamos que en la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero yo fui a hacer el trabajo para mi selección, fui a dar lo mejor para representar a mi país, no fui a hacer cosas extrañas para que un equipo me viera o para que los ojos estuvieran en mi. Siempre estuvo presente mi país, mis compañeros.

"El sueño está intacto, poder jugar en Europa. En realidad sí hubo pláticas con dos equipos, pero nada concreto, sólo preguntan. Estoy tranquilo en que si algún día un equipo me va a querer va a venir a preguntar y poner el dinero para que yo pueda emigrar, y si no, como lo dije cuando renové, yo me quedé aquí, feliz. Estoy en un gran equipo, con la gente que me quiere muchísimo, así que estoy tranquilo por esa parte y ahora estoy enfocado en Chivas. Se armó un proyecto importante, donde trajeron refuerzos, un cuerpo técnico, estoy seguro que haremos cosas importantes", declaró.