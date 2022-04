Tumba calendario amistoso de México previo a Qatar

El Tricolor enfrenta el 22 de noviembre a la Selección de Polonia. En su segundo juego encara a Argentina, con quien incluso pactaba un juego de preparación.

"Está por verse, primero, no estaba cerrado, trabajado, pero no cerrado, y segundo ya hicimos la consulta con la FIFA para ver si los tiempos dentro de las ventanas que ellos estipulan, entendiendo que este Mundial tiene estas ventanas complicadas al no tener esas tres semanas previas de liberación de los jugadores, también se aprietan las ventanas previas a esa liberación, vamos a esperar la respuesta de la FIFA", comentó De Luisa.

Habrá dos ventanas internacionales para disputar juegos, previo a la Copa del Mundo. En la que corre del 30 de mayo al 14 de junio, la Selección Mexicana tiene dos compromisos ante rivales de la Concacaf, en la llamada Nations League, así que sólo podría pactar dos encuentros más ante rivales de otro calibre. La otra Fecha FIFA se disputará entre el 19 y el 27 de septiembre; en dichos periodos, se puede contar con los seleccionados que militan en el futbol europeo.

El director general deportivo de la FMF, Gerardo Torrado, habló sobre dicha competencia de verano.

"Es un compromiso que debemos cumplir, de la mejor manera posible, cae en la segunda Fecha FIFA de junio, los últimos dos partidos de esa Fecha cuádruple, lo analizaremos bien para llevar un equipo competitivo y a lo mejor será una buena oportunidad para llevar jugadores jóvenes, que los podamos desarrollar.

"Buscaremos tener buenos rivales, rivales exigentes que nos permitan prepararnos de la mejor manera posible", mencionó el directivo.

Será la próxima semana cuando la Selección Mexicana revele el plan de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.