Tottenham sufre tensión entre Antonio Conte y Richarlison

"Si soy honesto, esta temporada está siendo una mierda. Entiendo sus decisiones. Venía bien y Conte me vuelve a poner en el banco. Ayer me probó en el once titular y luego... al banco otra vez. Pregunté los motivos y nadie me dio una respuesta." aseguró el brasileño a TNT Sports Brasil.

"Vi la entrevista de Richarlison y no me criticó. Dijo 'la temporada es una mierda' y tiene razón porque su temporada no es buena, porque tuvo muchas lesiones. Luego fue al Mundial y tuvo otra lesión grave. No marcó goles para nosotros. Creo que fue honesto. Pero la temporada aún no ha terminado. Si merece jugar, le daré la oportunidad" replicó el técnico del Tottenham.

Desde su llegada al club, Richarlison disputó 24 partidos con una aportación de dos goles y dos asistencias.