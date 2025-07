Luis Fernando Tena busca revancha ante Estados Unidos en la Copa Oro

Doce años después, el futbol le ofrece una revancha a Luis Fernando Tena ante la Selección de Estados Unidos.

Ya como técnico de la Selección de Guatemala, el "Flaco" buscará que por primera vez en la historia dicho representativo juegue la Final de la Copa Oro.

En 2013, Tena era parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana que estuvo cerca de quedar eliminada en la clasificatoria al Mundial. El 6 de septiembre fue destituido el timonel José Manuel de la Torre y cuatro días después Tena dirigió su primer y último juego, tras la caída por 2-0 contra Estados Unidos.

De Luis Fernando, quien comandó a ese representativo mexicano que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, continuamente se dice que no es profeta en su tierra y por ello tuvo que ir a pelearla a Guatemala.

"Nunca me he sentido así, hay gente que lo valora o no, gente que analiza de una manera u otra, mucha gente me ha dicho que debería ser más mediático, entrar más en polémicas, dar más entrevistas o estar más en programas de controversias que para mí son estériles.

"Pero hay gente que analizará y valorará mi trabajo, quizá yo no tenga el carisma que otros técnicos, es válido, hago mi trabajo de la mejor manera, lo más serio, honesto y profesional que pueda", comentó.

COPA ORO

Semifinal

Estados Unidos-Guatemala

TV: ViX+ / 17:00 h

COMPARATIVA

Selección / Valor de plantilla

Estados Unidos / 174.3 mde

Guatemala / 8.3 mde