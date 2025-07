Suena Andrada para sustituir a Navas en Argentina

Esteban Andrada, portero de Rayados, es una de las opciones de Newell's Old Boys para cubrir la baja de Keylor Navas, quien sería nuevo fichaje de Pumas. Según medios argentinos, el arquero, todavía perteneciente al Monterrey, es uno de los jugadores que más agradan a la directiva del club argentino y llevaría mano para vestir los colores de "La Lepra". Este lunes, Navas se despidió de sus compañeros en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, en Rosario, antes de viajar a México para finiquitar su fichaje con el equipo universitario, todo esto después de no estar presente en la derrota de su equipo ante Banfield, por motivos personales. Andrada, por su parte, trabaja por separado en El Barrial en busca de dejar atrás una lesión en el codo derecho, luego de su participación con Rayados en el Mundial de Clubes y, tras la llegada de Santiago Mele, no ser incluido en el registro de la Liga MX. El elevado salario de Andrada, además de su costo de salida, pueden frenar el interés, sin embargo, en las próximas horas el equipo rosarino estaría haciendo una oferta formal por el arquero, por otro lado, Juan Ángel Espínola también es una de las opciones para los rojinegros.