Sobre advertencia...

Qatar es un país donde la homosexualidad es penada, pero anteriormente habían dicho que todos serían bienvenidos, aunque recordando que de preferencia no hubiera muestras de afecto entre personas del mismo sexo.

"Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo. Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ´Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento´´´, dijo en abril el mayor general de la policía, Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

"Reserven la habitación juntos, duerman juntos, esto es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo".