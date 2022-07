Sigue Djokovic lejos del Open

Esto es, Nole no podrá competir del 29 de agosto al 11 de septiembre en las pistas de Flushing Meadows porque así lo dice la normativa sanitaria de los Estados Unidos.

Sin un certificado de vacunación completo contra la covid, nadie, llámase como se llame y gane lo que haya ganado, puede acceder al país ni mucho menos participar en un evento deportivo.

Frente al runrún y las hipótesis que puedan surgir de aquí al inicio del torneo, la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) emitió este jueves un comunicado tajante en el que se atiende directamente a las directrices gubernamentales, tratando de evitar así la situación que se dio a principios de año en Melbourne.

A donde Djokovic viajó porque la dirección del Open de Australia le garantizaba la entrada; sin embargo, al intentar cruzar la aduana, el deportista se topó con la ley y fue detenido dos veces antes de ser deportado.

Teniendo en cuenta el precedente, el US Open, último major del curso, prefiere esquivar cualquier tipo de confusión.

"El reglamento de los Grand Slams recoge que todos los jugadores elegibles entran en el cuadro individual masculino y femenino basándose en el ranking publicado 42 días antes del primer lunes del torneo", introduce la nota de la USTA.

"El US Open no tiene un reglamento específico de vacunación establecido para los tenistas, pero respetamos la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre los viajes al país por parte de ciudadanos extranjeros no vacunados", agrega el texto, viniendo a decir que más allá de lo que piensen ellos, los organizadores, prevalece la regla sanitaria.

Esta dice que toda persona que desee entrar en el país norteamericano deberá a estar vacunado, opción que no contempla Djokovic.

El balcánico, de 35 años, fue tajante después de conquistar su 21º grande el pasado día 10, en Wimbledon.

"No me he vacunado y no planeo hacerlo. No creo que lograr una exención sea realista", afirmó; "estoy de vacaciones, sí. Juegue o no pronto, necesito descansar al menos un par de semanas porque ha sido un periodo bastante agotador.

Luego esperaré, con suerte, buenas noticias de allí [EE UU]. No voy a agobiarme por jugar torneos y conseguir puntos".