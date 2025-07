Siboldi se ilusiona con Mazatlán; "empezamos a ser un equipo difícil"

Robert Dante Siboldi se fue de Ciudad Universitaria con la cabeza en alto. Mazatlán empató sin goles frente a Cruz Azul, pero el uruguayo no se quedó con la estadística, rescató la entrega, el orden y la evolución de su equipo en apenas mes y medio de trabajo.

"Estamos muy orgullosos del plantel, de los jugadores que hoy dejaron todo y que intentaron hacer lo que entrenamos en estos mes y medio", expresó el técnico de los cañoneros, quien vio a su equipo competir de tú a tú ante uno de los favoritos al título.

Siboldi se comprometió con un objetivo ambicioso: sumar 25 puntos en el Apertura 2025. La directiva le fijó la meta de 23, pero el uruguayo subió la vara: "Ese objetivo y ese reto me los puse yo. Y, en mi cabeza, no me lo quita nadie. Tengo la ilusión de jugar una liguilla con este equipo".

El exentrenador de Tigres y Santos también dejó claro que no le interesa estar en cualquier banquillo. "Vengo acá porque veo que hay potencial en el plantel... No lo dudé, porque sé que quieren tener un equipo protagonista en Mazatlán. No sé hasta dónde nos alcanzará este torneo, pero poco a poco la idea es ir construyendo para futuro".

Con un equipo ordenado y dispuesto a correr riesgos, Siboldi explicó parte del plan de juego: "Saltamos a presionar, el riesgo se corrió, y nada menos que contra quien. Tuvimos nuestras opciones, pero lástima que no se concretaron".

Aunque valora el empate, el técnico fue claro al decir que el objetivo es crecer partido a partido.

"No festejo los empates, pero me deja muy tranquilo lo que hicimos hoy", señaló tras el encuentro en CU.

Mazatlán quiere dejar de ser un cheque al portador en la Liga MX. Siboldi quiere que su escuadra sea competitiva y protagonista durante todo el torneo.

"Encontramos un grupo con mucha disposición, con muchas ganas de revertir lo que hicieron en el torneo pasado, que no lo representan, y que hoy empezamos a ser un equipo difícil para todos".

Finalmente, el uruguayo reconoció la calidad del rival. "Sin lugar a duda... el entrenador y el cuerpo técnico que tienen (Cruz Azul) están en el primer nivel, y no tengo duda que van a ser un equipo protagonista", concluyó.