Nueva Camiseta del TRI

Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 y este martes, se filtró en redes sociales la que sería la nueva camiseta de la Selección Mexicana para disputar la justa mundialista, en un claro homenaje al jersey de la Copa del Mundo de Francia 1998.

El portal Footy Headlines publicó el nuevo uniforme, que contiene el logo de la Federación Mexicana de Futbol dentro de la "Piedra del Sol Azteca", misma que se expande por toda la camiseta. Sin embargo, vale recordar que aún no ha sido anunciada de forma oficial.

En 1998, una camiseta con el mismo diseño fue diseñada por la marca mexicana ABA Sport, y desde entonces se convirtió en una de las camisetas más preciadas por los coleccionistas.

En redes sociales, la afición mexicana ya empezó a pedir que salga a la venta para comprarse la suya, a espera que se haga oficial.