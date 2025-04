Se queda Messi sin guardaespaldas; MLS veta a Cheuko

El astro argentino Lionel Messi no podrá contar con el apoyo de su guardaespaldas, Yassine Cheuko quien fue vetado por la MLS y la Concacaf para estar en la cancha.

Messi quien juega para el Inter Miami perdió a su hombre de confianza quien siempre está atento a cualquier invasión de cancha a fin de evitar alguna agresión y ahora cada vez qe alguien salte al campo por una foto o un autógrafo dependerá de la seguridad de cada recinto en la MLS.

El personal de seguridad de los estadios tendrá que implementar nuevos protocolos para tener a resguardo al jugador argentino. En entrevista con House of Highlights, Cheuko dijo que las diferencias entre Europa y la MLS son enormes.

"Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron la cancha. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas", expuso.

"Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjeme ayudar a Messi". Hizo un llamado a la MLS y Concacaf para realizar un trabajo conjunto que les permitan mantener bajo resguardo al astro albiceleste.

"Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos. Me encanta ayudar, no soy mejor que nadie, pero tengo una gran experiencia en Europa. Está bien, entiendo la decisión de ellos, pero creo que podríamos hacer algo mejor", comentó el ex soldado del Ejército de Estados Unidos y experto en Artes Marciales.