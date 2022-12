¡Alegría y caos!

Buenos Aires, Argentina

La fiesta para recibir a los jugadores de la selección argentina con la Copa del Mundo terminó el martes antes de lo que hubieran deseado los fanáticos agolpados en las calles por millones, en un intento por ver a la selección que ganó una de las mejores finales en la historia de Mundiales.

Fueron tantos los aficionados que invadieron la capital argentina, que los jugadores tuvieron que abandonar el autobús que los transportaba a Buenos Aires y se subieron a helicópteros para dar un paseo sobre la capital que el gobierno aseguró fue un desfile aéreo.

"Los campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular", dijo Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández, en Twitter.

Tras sobrevolar puntos clave de Buenos Aires en donde se reunieron los aficionados, el helicóptero regresó a las instalaciones de la Asociación de Fútbol de Argentina fuera de la capital.

Muchas personas siguieron un tiempo después festejando en las calles y otros emprendieron el regreso a sus casas con las caras largas.

"Estamos enojados porque el gobierno no organizó como debía para que nosotros festejemos; nos robaron la Copa del Mundo", dijo a The Associated Press Diego Benavidez, de 25 años, quien llegó a la capital muy temprano para ver a la selección campeona.

El desfile se suspendió poco después de que dos sujetos saltaron de un puente hacia el autobús descapotable que trasladaba a los jugadores. Uno cayó dentro del autobús y el segundo sobre el pavimento.

Hacia la noche, cuando la mayoría de los aficionados habían dejado las calles del centro de Buenos Aires, se registraron enfrentamientos asilados entre los rezagos y la policía. Al menos ocho personas resultaron lesionadas, de acuerdo con los reportes de medios locales.

Los incidentes comenzaron cuando los bomberos llegaron al Obelisco, el icónico monumento en Buenos Aires, que es el tradicional lugar de celebración, para desalojar a las personas que se habían metido al monumento.

Durante su traslado por tierra, el capitán Lionel Messi y el resto del plantel saludaron a la gente mientras portaban la copa que simboliza el tercer título mundial de Argentina y su primero desde 1986. El autobús descapotable era escoltado por varios vehículos de la policía y agentes motorizados.

En lo que se cree la movilización más masiva de la historia reciente, al menos cuatro millones de personas se volcaron a las calles, avenidas y rutas de acceso a la capital.

El presidente Fernández dispuso que el martes fuese feriado nacional para que el país pudiera celebrar la victoria.

A MÁS DE 60 M DE ALTURA ¡ASALTARON EL OBELISCO!

La llegada de la Selección de Argentina a su país sólo desató aún más el frenesí de los hinchas. Con la ciudad de Buenos Aires paralizada, uno de los monumentos más icónicos, como el Obelisco, fue tomado. En imágenes se apreciaron hinchas subiendo al Obelisco de Buenos Aires y ´saliendo´ por la pequeña ventana que tiene. Sin ninguna medida de protección, algunos de los aficionados festejaron agitando sus playeras, quedando totalmente a la deriva.

¡A VOLAR!

Lionel Messi y la selección argentina, campeona del mundo, dejaron el autobús en el que se desplazaba por Buenos Aires para celebrar su título mundial con millones de aficionados a los que saludaron desde un helicóptero, pues la gran aglomeración de gente impidió que prosiguieran por tierra al céntrico Obelisco.