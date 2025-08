Reportan Santi Giménez y Modric con AC Milán

El delantero mexicano Santiago Giménez reportó a la pretemporada del AC Milán, donde también ya llegó Luka Modric, fichado este verano por el club italiano.

El tricolor disputó la Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que tuvo más tiempo de vacaciones.

Giménez fue fichado la temporada pasada por los rossonero y su primera experiencia en la Serie A no fue del todo grata al quedarse sin competencias europeas y sin títulos tras perder la Final de Copa contra el Bologna, por lo que buscará empezar de nuevo ahora con Massimiliano Allegri en el banquillo rossonero.

Ya presentó las pruebas médicas y de inmediato se puso a trabajar, aunque aprovechó para tomarse una foto con el croata, quien llega tras pasar 13 años con el Real Madrid.

El mediocampista, que jugó el Mundial de Clubes con los merengues, tuvo ayer su primera conferencia de prensa con los italianos.

"Tengo buenas sensaciones para la próxima temporada. El año pasado, el AC Milán brilló en el Bernabéu , y necesitamos encontrar la manera de volver a ese nivel y mantenerlo el mayor tiempo posible. El AC Milán es uno de los mejores equipos del mundo. Este club ha ganado la Champions League siete veces, y no podemos conformarnos con una temporada mediocre. Debemos trabajar duro para llevar al AC Milán al máximo nivel posible. Disfruto ganando y soy competitivo, eso es lo que quiero aportar a este equipo. El objetivo mínimo es clasificarnos para la próxima Champions League, pero también debemos esforzarnos por ganar títulos. Ese es mi objetivo", dijo.

"He visto muchos aspectos positivos en los amistosos de pretemporada. Hay muchísimos campeones, y estoy deseando empezar a entrenar con ellos. He visto un equipo fuerte y un ambiente fantástico en el grupo, lo cual es muy importante. Un jugador solo no puede decidir un partido: hay que construir un equipo donde cada jugador pueda rendir al máximo".

Hoy ya estuvo con sus compañeros alistando la nueva temporada.

El Milán tuvo juegos de pretemporada en Asia, derrotando el pasado 26 de julio al Liverpool 4-2, partido disputado en Hong Kong.