Carlos Salcido, exjugador de Chivas y el PSV, aseguró que el desgaste que vive un entrenador es mental y en esta época se debe trabajar en ello porque se vive una nueva era, entre redes sociales y una generación que nació con ellas.

"El desgaste mental que tiene un entrenador es mucho, cuando eres futbolista, el desgaste es físico porque en su momento entrenas, vas a casa, estás con la familia, viajas y tienes una estabilidad emocional, pero tu tiempo es corto porque no puedes jugar después de los 35 años", explicó.

Salcido ahora se dedica a formar niños, tiene escuelas de futbol, un equipo de Tercera División y dirige al equipo de La Gambeta en la People´s League.

"A mí me tocó estar en el futbol cuando no había redes sociales, y luego cuando llegaron. Hoy en día hay una nueva generación, los chavos ya no ven televisión lo veo con la King´s League", explicó.

Salcido dijo que ante todo se debe tener vocación para que la transición de jugador a técnico sea exitosa.

"Es un desgaste muy fuerte, porque tienes que conocer a todos tus jugadores, analizar partidos, implementar estrategias, ver 100 por ciento lo que pasa en el mundo del futbol, equipos, jugadores que tienes que llevar o sugerir para contratar, y aparte tienes que darle tiempo a tu familia, hay que tener temple de acero", declaró.