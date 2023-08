Jennifer Hermoso desmiente a Rubiales

Prácticamente seis horas después del absurdo discurso del presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, donde no renunció a su puesto después del escándalo en la final de la Copa del Mundo Femenil, las seleccionadas españolas, encabezadas por Jennifer Hermoso, compartieron un comunicado donde desmienten al mandamás y exigen cambios en la estructura del balompié ibérico.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", sentencia Jennifer Hermoso.

"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores" concluyen las jugadoras en su comunicado publicado a través de FUTPRO, la Asociación de Futbolistas Profesionales "formada y dirigida por mujeres para defender los derechos de las jugadoras".

Desde luego, el comunicado está firmado por todo el plantel español que consiguió la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda este mes, así como otras jugadoras destacadas como Andrea Pereira, Susana Guerrero, entre otras.