Rotondi pone fin a los rumores sobre su salida de Cruz Azul

El futuro de Rodolfo Rotondi con Cruz Azul está claro: no se va. El futbolista argentino desmintió los rumores que surgieron tras la eliminación ante América y que lo colocaban fuera del club. El mediocampista aprovechó el Día de Medios previo a la final de la Concachampions para aclarar su postura.

"Aclarar que en ningún momento pedí mi salida. No tiene lógica que una semana antes de una final pida irme del club", expresó Rotondi, con semblante serio y directo.

Los rumores sobre su partida tomaron fuerza tras el descalabro en semifinales del Clausura 2024. Clubes como Rayados y Pumas habrían mostrado interés en ficharlo, gracias a su constante rendimiento en la Liga MX.

Pero lejos de pensar en mudanzas o nuevos retos, Rotondi tiene la mente fija en Cruz Azul. "Lo único que estaba enfocado era en poder recuperarme, que no me duela la rodilla y poder estar en la final. Era lo único que tenía en mente, así que lo otro fue solamente rumores".

El jugador cementero no oculta su deseo de hacer historia con La Máquina. "Sueño todos los días con poder levantar un título, con ser campeón con esta camiseta", confesó, recordando el trago amargo de no haber jugado la vuelta ante América por lesión.

Rotondi ha sido parte del plantel que ha competido al más alto nivel durante el último año y medio. Su compromiso con la institución se refleja en cada palabra. "Me costó, la pasé mal y ahora me preparé para poder, no solamente yo, sino que este grupo, pueda sacarse la espina del título", afirmó.

A unas horas de disputar la final contra Vancouver, el argentino se siente al cien por ciento. La molestia en la rodilla es cosa del pasado. "Sí, tuve un esguince de rodilla en la semifinal de ida en la última jugada y me costó recuperarme, pero hoy en día ya estoy bien", aseguró.

"Ya estoy al cien, entrenando con mi grupo y ya preparado para la final", concluyó Rotondi, quien sólo piensa en coronarse y festejar en casa con su gente tras 11 años de no ganar el título de Concacaf.