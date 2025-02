¡Otra remontada!

MANCHESTER, Inglaterra

Jude Bellingham anotó en el tiempo de descuento y el Real Madrid consumó una enésima remontada en Europa al vencer el martes 3-2 al Manchester City, para sacar ventaja en el playoff de la Liga de Campeones.

Bellingham selló una impresionante remontada para los reinantes campeones en el duelo de ida en el Etihad Stadium, luego que el City mandaba 2-1 en los últimos minutos.

Brahim Díaz, un jugador que se formó en la academia del City, puso el 2-2 para el Madrid a los 86 minutos. Bellingham sentenció al rematar a puerta vacía tras un error defensivo del cuadro local, para silenciar al público.

"No me gusta hablar de injusticias. Puedes jugar muy bien y perder, y lo contrario", dijo Díaz. "Hemos hecho un gran partido porque aquí no es fácil. El trabajo no está terminado".

El City, campeón del torneo en 2023, parecía salir victorioso con miras al segundo partido en el estadio Santiago Bernabéu la próxima semana tras un par de goles de Erling Haaland.

Un penal ejecutado por Haaland a los 80 minutos adelantó 2-1 al City. El delantero noruego abrió el marcador a los 19, mientras que Kylian Mbappé puso el 1-1 a los 60.

Este es el cuarto año consecutivo que el Madrid y el City se miden en la Champions. El ganador de las tres citas anteriores acabó levantando el trofeo.

Acabaron midiéndose en el playoff por el pase a los octavos de final tras una irregular campaña en la renovada primera fase de liga del torneo. El Madrid quedó 11mo en la tabla de 36 equipos y el City sufrió hasta lo último para figurar 22do.

"Simplemente he seguido corriendo Es algo poco habitual, he estado atento", comentó Bellingham. "Creo que hemos merecido la victoria y eso es lo importante para el equipo realmente".

Dembélé deja al PSG con un pie en octavos

De la mano de un sensacional Ousmane Dembélé, el Paris Saint-Germain emergió victorioso 3-0 ante su rival francés Brest.

Luego que Vitinha abrió el marcador con un penal a los 21 minutos, Dembélé remeció las redes a los 45 y 66 minutos para los campeones de la Ligue 1.

El PSG, que con el respaldo del fondo soberano de Qatar es uno de los clubes más ricos del mundo, coqueteó con una prematura eliminación pero reaccionó a tiempo para quedar en el 15to lugar de la fase de liga.

Juventus toma ventaja

Samuel Mbangula ingresó como suplente y consiguió en las postrimerías el tanto del triunfo de la Juventus, por 2-1 sobre el PSV Eindhoven.

Fue el primer tanto de Mbangula en el torneo. El delantero belga de 21 años reaccionó rápidamente cuando el arquero argentino Walter Benítez escupió un centro rasante que envió desde la derecha portugués Francisco Conceição a los 82 minutos.

Juventus tomó la ventaja en el primer tiempo, con un poderoso disparo de Weston McKennie al ángulo superior, justo dentro del área.

El veterano mediocampista Ivan Perisic serenó a los aficionados locales con una buena definición a los 56.

Victoria de Dortmund

Serhou Guirassy marcó su décimo tanto de la campaña en la Liga de Campeones y el Borussia Dortmund, subcampeón del torneo, vapuleó 3-0 al Sporting de Lisboa.

Guirassy anotó un tanto y puso el pase para otro de Pascal Gross. Dortmund anotó dos veces en un tramo de ocho minutos —ambos con buenos centros.

Karim Adeyemi finalizó una contra veloz para conseguir la tercera diana del club alemán a los 82 minutos, cuando Sporting trataba de volver al partido y dejó espacios atrás.

Sporting no ha ganado en cinco encuentros de la Liga de Campeones desde que el técnico Ruben Amorim se marchó al Manchester United el 11 de noviembre. Fue el primer partido en el certamen para el nuevo estratega del Dortmund, Niko Kovac.