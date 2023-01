Desconocen en Pumas situación de Dani Alves

En el campamento de Pumas se esperaba que el jugador reportara ayer, pero hasta ahora desconocen su situación.

El multicampeón pidió permiso la semana pasada para acompañar a su esposa, tras el fallecimiento de su suegra. Debido a ello no viajó a Torreón para jugar con el cuadro auriazul ante Santos Laguna, en partido correspondiente a la fecha 2.

De acuerdo con información difundida por Antena 3, el jugador tiene que presentarse ante la justicia para dar su declaración sobre los hechos.

La joven en cuestión lo acusó de hacerle tocamientos indebidos y luego de reportar el hecho ante los Mossos d'Esquadra, se activó el protocolo de agresiones sexuales.

A través de un video, el brasileño dijo no conocer a la joven que lo acusa y se deslindó públicamente de los hechos que le imputan, sin embargo, ahora debe hacerlo de manera oficial y atendiendo directamente a las preguntas que le harán.

"Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño", declaró Alves el 5 de enero a través de un video que mando a la televisión española.

"No sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy".

