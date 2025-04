¡El tricampeón está de vuelta!

En el futbol mexicano, lo más importante no es llegar, sino cómo llegas a la Liguilla.

El América, siendo consciente de esta premisa, ofreció una exhibición total en el cierre de la fase regular y aseguró recibir la vuelta de los cuartos de final en casa. Misión cumplida para André Jardine y sus dirigidos.

Las Águilas recuperaron la memoria futbolística y le pasaron por encima (5-0) al Mazatlán FC, que no pudo ni meter las manos en el estadio Ciudad de los Deportes. Adiós a la racha negativa de cinco partidos consecutivos sin poder ganar.

El tricampeón está de regreso y volvió a demostrar su impresionante poderío ofensivo con el que cuenta, de cara al arranque de la Liguilla, donde nadie se lo querrá topar. El sueño por el tetracampeonato se mantiene intacto.

Tarde de dobletes en el inmueble de la colonia Noche Buena, que se pintó completamente de azulcrema, a pesar del bache en el que se encontraba el conjunto de Coapa. Pequeño bache que ya quedó en el olvido.

Víctor Dávila (3´ y 50´), Álvaro Fidalgo (13´ y 57´) Rodrigo Aguirre (74´) fueron los autores de las anotaciones en el espectáculo ofensivo que le regaló al América a sus seguidores.

De cabeza, a balón parado, desde los onces pasos, de larga distancia y en jugada individual; las Águilas consiguieron marcar de todas las formas posibles. Se acordaron de cómo jugar y se conectaron correctamente en cada oportunidad que tuvieron.

A pesar de que la algarabía en el Ciudad de los Deportes por la paliza que le estaban propinando a los Cañoneros, una mala noticia se presentó: Luis Malagón salió lesionado.

El portero titular azulcrema no pudo continuar el partido luego de que se le doblara el tobillo izquierdo durante la primera mitad y tuvo que abandonar el estadio para recibir atención médica.

Para la segunda parte, el seleccionado mexicano tuvo que ser sustituido por Rodolfo Cota y ni siquiera logró permanecer en la banca de suplentes.

El América consiguió superar su "crisis" y cerró la fase regular del torneo de manera espectacular.

Ahora, el tricampeón tendrá que esperar para conocer a su rival en la Liguilla. La pausa por el Play-In le beneficiará para seguir recuperando a futbolistas lesionados.

Ningún equipo tendrá la intención de enfrentarse a las Águilas de André Jardine. El tetracampeonato ya no luce tan lejano como hace unos días.

APÚNTELE

América puso fin a una racha de tres jornadas sin victoria (dos derrotas y un empate), para ascender provisionalmente a la 2da posición, con 34 puntos.

Mazatlán llegó a la última jornada, sin opciones de pelear por estar en el repechaje (play-in). Por segunda ocasión consecutiva se llevó una goleada del América, luego de que en el torneo Apertura 2024 cayó también por 5-0 en su estadio en la 15ava jornada.

POR UNA POSIBLE LESIÓN

LUIS MALAGÓN ENCIENDE ALARMAS EN EL AMÉRICA

Con dobletes de Víctor Dávila y de Álvaro Fidalgo, así como una anotación de Rodrigo Aguirre, el tricampeón América se olvidó del bache en el que se encontraba y regresó a la senda del triunfo tras cinco juegos sucesivos sin conocer el triunfo. Sin embargo, no todas las noticias son buenas en el seno azulcrema, debido a que Luis Malagón no pudo continuar el partido ante los Cañoneros y tuvo que ser sustituido por Rodolfo Cota. Durante la primera mitad, el portero mexicano se dobló el tobillo izquierdo en una jugada que no parecía de mucho peligro, pero que terminó siendo más que costosa. El dolor del arquero de la Selección Mexicana fue más que evidente, aunque logró permanecer sobre el terreno de juego. Para la segunda parte, el ex del Necaxa ya no salió ni a la banca y le dejó su lugar al suplente azulcrema.