Tiene 'Vasco' duro dilema entre Jiménez y Giménez

Raúl Jiménez o Santiago Giménez, esa es la cuestión.

Mientras Raúl disfruta su segundo aire en la Premier League con el Fulham, Santiago responde con el Milán. El técnico Javier Aguirre suele jugar con un solo centrodelantero. ¿En su esquema habrá espacio para dos puntas en el Final Four de la Concacaf Nations League?

"Tengo la fortuna de contar con un grupo de trabajo que me asesora muy bien. Estos dos están en buen momento, como está también Julián (Quiñones) en Arabia Saudita, y cómo intentar armar el rompecabezas. Diría 'bendito problema', yo sé que es una frase trillada, pero cabe, prefiero tener cuatro grandes arqueros y cuatro grandes centrodelanteros y cuatro grandes laterales derechos y pivotes, contenciones, para tener esta bronca, que me la facilitan mis colaboradores, me ayudan, pero por supuesto los técnicos tenemos variantes tácticas, debemos tenerlas, no puedes solamente tener un esquema táctico", expresó.

Raúl suma 11 goles y 3 asistencias en 31 partidos con el Fulham en todas las competencias, es decir Premier League, Copa de La Liga y Copa de Inglaterra.

Santiago, por su parte, suma 3 goles y 2 asistencias en 8 encuentros con el Milán, repartidos entre la Serie A, Champions League y Copa Italia.

"Vamos a ver al final del día 10 de marzo (cuando revela la lista Final de la Nations League) a los convocados y cómo armamos el rompecabezas. No te preocupes que tendremos variante táctica. Tenía un entrenador que decía que 'el buen jugador tiene que jugar'", comentó el "Vasco".

LA EXIGENCIA EN NATIONS LEAGUE

Estados Unidos ha sido el campeón en las tres ediciones de la Concacaf Nations League. Javier Aguirre respondió al cuestionamiento sobre qué le ha pedido la FMF de cara a un torneo que el Tricolor no ha podido ganar.

"La Federación, mi conducto es Duilio Davino, con él hablo directamente de qué es lo que queremos. Obviamente tengo comunicación directa con Ivar (Sisniega) y con Mikel Arriola, en esa línea directa. No hemos hablado de ser campeones o no o qué pasaría si esto sí o esto no. Se hablado del Mundial del 2026 como el objetivo principal, ahí sí estamos enfocado totalmente, en medio tenemos estas competencias, por supuesto que las quiero ganar", expresó.