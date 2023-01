Dice Tuca Ferretti que Piojo Herrera no será el DT del Tri

"Yo te platico una: el 'Piojo' no va a ser, no va a ser y no sólo por lo de los aztecos. El 'Piojo' es un gran muchacho, un gran entrenador pero hay cosas que lo imposibilitan".

CIUDAD DE MÉXICO

"¿A ver Álvaro (Morales), nada más porque un tipo da una entrevista es candidato? No hay candidatos. Hay ofrecimientos. Me entiendes. Porque si tú das una entrevista a una cadena televisiva ya eres candidato entre comillas. Un candidato va a salir de la Comisión de Selecciones Nacionales y después de la Junta de Dueños", explicó el "Tuca" en ESPN.

Ferretti, actualmente sin equipo, le marcó por teléfono al periodista Álvaro Morales quien estaba en vivo en el programa Futbol Picante y le empezó a cuestionar el porqué decía que Herrera y Guillermo Almada son candidatos a tomar al Tri.

"La Comisión de Selecciones va a proponer en la Junta de Dueños dos, tres tipos, porque debe de ser. No puede proponer nada más uno. Tiene que proponer 2 ó 3 personas para que sea entrenador", agregó.

"Después la Comisión de Dueños tienen el derecho de proponer a alguien más o decir está bien, con estos 3 tenemos pero ahorita no hay ningún candidato porque la Comisión de Selecciones Nacionales está en standby".

En plena charla, el "Tuca" se da cuenta de que estaba platicando con Morales al aire.

"Pero Álvaro, estás en la televisión. Yo pensé que era programa de ayer. Una cosa que a mí me gustaría mucho es guardar la discreción. Cuando estaba en Chivas y el equipo salió campeón hubo una cadena televisiva que quería promocionarme para ser entrenador de la Selección, en 1998", recordó.